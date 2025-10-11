Спецкомиссия займется снижением долгов во Мценском районе

Соответствующее постановление издали муниципальные власти.

Администрация Мценского района утвердила положение о комиссии по снижению задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в местный бюджет. Согласно документу комиссия является постоянно действующим рабочим органом, заниматься она будет долгами организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. К числу ее основных задач отнесена организация мониторинга за состоянием недоимки по налогам и сборам, задолженности по уплате иных платежей, выработка предложений по вопросу повышения собираемости и увеличения поступлений налоговых доходов.

Кроме того, на комиссию возложена обязанность по проведению разъяснительной работы с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями и простыми жителями, задолжавшими местному бюджету. Комиссия вправе приглашать их на свои заседания. Однако стоит отметить, что решения этого коллегиального органа в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц носят рекомендательный характер.

Ранее был утвержден отчет об исполнении бюджета Мценского района за первое полугодие 2025 года. Из него следует, что доходы муниципального образования составили 420,407 миллиона рублей и по сравнению с первой половиной 2024 года увеличились на 6,7 процента. Сумма полученных районом безвозмездных перечислений составила 258,69 миллиона рублей, а сумма собственных доходов оценивается всего в 161,717 миллиона рублей. При этом собственные доходы района выросли на 30,8 процента по сравнению с прошлым годом.

В общем объеме поступлений собственных доходов за первое полугодие 2025 года наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц. Он принес в местную казну 40,764 миллиона рублей, то есть практически четверть всех собственных доходов. Правда, сборы составили 48 процентов от годового плана. Основными плательщиками НДФЛ в районе являются агрофирма «Мценская», ООО «МЗОЦМ», ООО «ЦКК», сахарный комбинат Отрадинский», ООО «Агрос», ООО «Черкизово-свиноводство», ООО «Мценская крепость» и др.

Доходы бюджета Мценского района от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили в первой половине текущего года 40,351 миллиона рублей, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 22,24 миллиона рублей, доходов от упрощенной системы налогообложения – 1,971 миллиона рублей, доходы от единого сельхозналога – 3,064 миллиона рублей. Кроме того, 217,5 тысячи рублей в казну принесла плата за негативное воздействие на окружающую среду.

