В Орловском округе ввели компенсацию за доставку детей в школу

11.10.2025 | 15:12 Новости, Образование

Выплачивать компенсацию будут из окружного бюджета.

Герб Орловского МО. Фото: ИА “Орелград”

Администрация Орловского муниципального округа утвердила порядок назначения и выплаты родителям или иным законным представителям компенсации расходов по перевозке детей в общеобразовательные учреждения. Из документа следует, что компенсация положена тем родителям, которым приходится самостоятельно возить детей в школу в другой населенный пункт. И только в том случае, если в деревню не приезжает специализированный школьный автобус.

Право на компенсацию дорожных расходов (к месту учебы и обратно) имеет один из родителей. Для оформления компенсации он должен подать заявление директору школы и приложить к нему пакет документов, включая копию своего водительского удостоверения, копию паспорта на транспортное средство, справку о месте прописки ребенка и др. Ответственность за достоверность данных несет сам родитель. Сумму компенсации будут рассчитывать по утвержденной властями формуле.

Она учитывает расстояние от школы до населенного пункта, в котором проживает школьник, количество дней, проведенных ребенком в школе, а также тариф на перевозку пассажиров, утвержденный приказом регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов. Если в школе обучаются несколько братьев или сестер, то размер компенсации будет зависеть от того, одновременно их доставляют в школу родители или нет.

Если, например, дети обучаются в разные смены, компенсацию оформят отдельно на каждого ребенка. Но если обучаются они в одно время, то будет автоматически считаться, что родители подвозят их на машине к школе тоже одновременно. В этом случае компенсация оформляется только на одного из детей. Возмещать расходы на перевозку родителям будут ежемесячно, деньги выделят из окружного бюджета на основании заявок, поступивших из школ.

ИА “Орелград”


