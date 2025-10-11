Под Орлом опасных водителей лишили прав

Суд решил, что состояние их здоровья представляет угрозу для окружающих.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел сразу несколько однотипных административных дел по искам местной прокуратуры. В каждом случае надзорное ведомство выступало в интересах неопределенного круга лиц и просило о прекращении действия права управления транспортным средством и признании водительского удостоверения недействительным. Нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения прокуратурой Свердловского района были выявлены в ходе проведенной проверки.

«У ряда водителей – жителей Свердловского района, диагностированы заболевания, наличие которых по медицинским противопоказаниям препятствует безопасному управлению автомобилями, – уточнили в пресс-службе суда. – При этом им были выданы водительские удостоверения, срок действия которых не истек. В связи с тем, что данные граждане имеют действующие водительские удостоверения и имеют возможность управлять транспортными средствами при наличии медицинских противопоказаний, тем самым ставя под угрозу жизнь и здоровье граждан, прокурор просил признать недействительным их водительские удостоверения».

Подобные иски работники прокуратуры регулярно подают в суды практически всех районов Орловщины. И редко проигрывают такие процессы, хотя лишенные прав водители доходили и до облсуда. В случае со Свердловским районным судом иски прокуратуры также были удовлетворены в полном объеме. «Реальная опасность причинения вреда ответчиками при управлении транспортным средством соответствует мере, требуемой прокурором для предупреждения угрозы нарушения прав и законных интересов неопределенного круга лиц – участников дорожного движения», – уточнила пресс-служба Свердловского районного суда.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые медицинские противопоказания к управлению транспортным средством. Их утвердило правительство страны. В частности, к психическим расстройствам власти добавили общие расстройства психологического развития, а также уточнили болезни глаза – ахроматопсию заменили на аномалии цветового зрения.

ИА “Орелград”