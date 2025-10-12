Благоустройство общественных территорий проверили во Мценске

Информация о результатах проверки направлена в прокуратуру.

Контрольно-счетная палата города Мценска провела плановую проверку использования поддержки гарантийных обязательств при исполнении муниципальных контрактов. Речь идет о реализации программы «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска», ответственным исполнителем которой является городское управление жилищно-коммунального хозяйства. Проверяемый период охватил 2022-2024 годы.

Установлено, что в 2022 году было заключено 12 муниципальных контрактов на общую сумму 13,628 миллиона рублей, в 2023 году – 15 контрактов на 16,291 миллиона рублей. Казанные контракты не предусматривали обеспечение гарантийных обязательств. В 2024 году было заключено 25 контрактов на 27,054 миллиона рублей, и только по трем из них управлением ЖКХ устанавливались требования о гарантийных обязательствах.

В первом случае это была закупка личного освещения в рамках благоустройства улицы Ленина по проекту «Мценская Верста». Контракт был заключен с ООО «ЛЕД-ИКС» на сумму 5,305 миллиона рублей. Подрядчик был обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 3 процента от начальной цены контракта не позднее, чем за три рабочих дня до приемки товара. Аудиторы пришли к выводу, что сделано это было позже установленного контрактом срока на три рабочих дня. Кроме того, Контрольно-счетная палата выявила несоответствие условий о гарантийных сроках. Из отчета следует, что управлением ЖКХ была принята независимая гарантия, срок действия которой истекает на 46 дней раньше, чем предусмотрено законом и муниципальным контрактом.

Во втором случае аудиторы проверили гарантию по контракту о благоустройстве игровой площадки на улице Машиностроителей. Цена контракта составляла 4,763 миллиона рублей, достался он индивидуальному предпринимателю. В данном случае подрядчиком обеспечение гарантийных обязательств также было предоставлено позже установленного контрактом срока на три рабочих дня. При этом претензий к качеству работ не было. А в ходе визуального осмотра аудиторы пришли к выводу, что объекты, на которые распространяются гарантийные обязательства, находятся в удовлетворительном состоянии.

В третьем случае гарантии предоставлялись по контракту на устройство детской игровой площадки в микрорайоне Спасский. Его получил тот же ИП, что и в предыдущем случае, цена контракта составила 4,406 миллиона рублей. Нарушение оказалось аналогичным – подрядчик предоставил обеспечение гарантийных обязательств позже установленного контрактом срока на два рабочих дня. Но и в данном случае использование гарантийных обязательств по муниципальному контракту не производилось из-за отсутствия гарантийных случаев. Информация о результатах проверки уже направлена КСП главе города Мценска, в Мценский городской Совет народных депутатов и в Мценскую межрайонную прокуратуру.

ИА «Орелград»