Во Мценске на поддержку малого бизнеса выделят 30 тысяч рублей

Этих денег хватит на три года реализации муниципальной программы.

Администрация города Мценска утвердила паспорт муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Ее ответственными исполнителями назначены городской комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле и управление по муниципальному имуществу.

Действие программы рассчитано на период с 2026 по 2028 годы. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет всего 30 тысяч рублей. Они будут выделены из местного бюджета, по 10 тысяч рублей в год. Местные власти ожидают, что к концу реализации программы во владение и пользование представителям малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым, будет предоставлен как минимум 21 объект.

Планируется оказать малому бизнесу и самозанятым на менее 76 консультационных и информационных услуг, провести для них не менее девяти городских конкурсов, профессиональных праздников, круглых столов и семинаров, организовать девять праздничных тематических мероприятий с участием мастеров современных и традиционных народных промыслов. В целом новая программа предусматривает совершенствование правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Мценске.

Также программа предусматривает поддержку и популяризацию современных видов ремесленной деятельности, обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, формирование их положительного имиджа.

ИА «Орелград»