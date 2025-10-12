Орловчанка из ревности донесла в полицию на свою подругу

Желание досадить подруге обернулось для нее самой уголовным делом.

Эта удивительная история произошла в поселке городского типа Колпна. В апреле 2025 года, едва стрелки часов перевалили за полночь, местная жительница, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в дежурную часть полиции. Она заявила, что несколькими часами ранее у нее в гостях находилась подруга и обвинила ее в краже денег. По версии орловчанки, подруга тайком стянула у нее 57 000 рублей, которые хранились в тайнике, устроенном в шкафу.

Тем самым орловчанка обвинила подругу в совершении уголовно наказуемого деяния, подпадающего под признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Заявительницу в полиции предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Несмотря на это, она явилась в отдел полиции и собственноручно написала заявление, в котором изложила те же обвинения, которыми ранее сыпала по телефону.

Заявление было принято и зарегистрировано, после чего полиция приступила к расследованию. Последнее показало, что никакой кражи не было. Орловчанка оболгала свою подругу, желая ей досадить. Причем донос она написала из чувства ревности – не поделила с подругой кавалера. Правоохранители посчитали, что дама умышленно сообщила заведомо несоответствующие действительности сведения, нарушив своими действиями нормальное функционирование следственно-оперативной группы ОМВД России по Колпнянскому району, задействованной при проверке ее сообщения.

Поэтому на доносчицу завели уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса РФ. В судебном заседании подсудимая виновной себя признала полностью и заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИА “Орелград”