На Орловщине бизнес-леди наказали за просроченную «пину коладу»

12.10.2025 | 13:12 Закон и порядок, Новости

Нарушения требований закона выявили в торговой точке поселка Шаблыкино.

Фото: ИА «Орелград»

Сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области проверили торговую точку в поселке городского типа Шаблыкино, принадлежащую местной предпринимательнице. Проверка была проведена на основании сигнала, поступившего в Роспотребнадзор из полиции. Последняя указала, что в местной торговой точке на реализации может находиться никотинсодержащая продукция с истекшим сроком годности.

Внеплановая проверка была проведена еще в июле этого года. Информация полиции нашла свое подтверждение. Например, в реализации сотрудники Роспотребнадзора выявили четыре электронные системы доставки никотина (ЭСДН), рассчитанные на тысячи затяжек. К ним прилагались «ароматы в ассортименте». Как следует из протокола осмотра, каждый изученный образец представляет собой красочно оформленную картонную упаковку с «одноразовыми (не заправляемыми) электронными системами доставки никотина, рассчитанными на ограниченное количество затяжек».

Что касается ассортимента ароматов, то в протокол попали: микс лесных ягод, пина колада, медовая дыня, клубника, банан и др. Товар обладал маркировкой, согласно которой он был изготовлен 1 декабря 2023 года, а срок его годности заканчивался 1 декабря 2024 года. Таким образом, на момент визита проверяющих товар был просрочен уже на восемь месяцев. Аналогичные нарушения были выявлены еще в отношении девяти других систем доставки никотина в организм, причем в ряде случае товар был просрочен более чем на год.

К тому же на многих упаковках не оказалось обязательного средства идентификации в виде двумерного штрихового кода в формате DataMatrix. Материалы административного дела были переданы на рассмотрение в арбитражный суд Орловской области. Изучив их, он постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией предметов совершения административного правонарушения.

