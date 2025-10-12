На Орловщине пьяный водитель скутера пытался вернуть себе права

Он оспорил в апелляции решение мирового суда.

Верховский районный суд оставил без изменения постановление мирового судьи судебного участка Верховского района о привлечении местного жителя к административному штрафу в размере 45 000 рублей с лишением его права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Как пояснили в пресс-службе суда, такое наказание гражданину было назначено за управление транспортным средством, а именно скутером в состоянии алкогольного опьянения. Однако гражданин счел наказание несправедливым и обжаловал его в апелляционном порядке.

Он обратился в Верховский районный суд с жалобой на постановление мирового судьи и завил, что при составлении на него административного протокола были допущены процессуальные нарушения, также гражданин заявил, что при проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения ему не разъяснили его права. Основываясь на указанных тезисах, он просил отменить постановление мирового судьи и прекратить производство по делу в отношении него «в связи с существенными процессуальными нарушениями, повлекшими недопустимость доказательств по делу».

Однако суд, выслушав не только самого правонарушителя, но и сотрудника полиции, составлявшего административный протокол, пришел к выводу, что нарушений закона допущено не было. Он суд счел доводы жалобы несостоятельными, а показания свидетелей, протокол освидетельствования водителя на состояние опьянения и протокол об отстранении водителя от управления транспортным средством – достоверными. Суд решил, что водитель управлял скутером в состоянии алкогольного опьянения, и оставил назначенное ему наказание в силе.

Тот же Верховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, повторно попавшегося пьяным за рулем. Его автомобиль был остановлен сотрудником полиции на улице в поселке Верховье. Мужчину тут же отстранили от управления транспортным средством, поскольку у него имелись визуальные признаки алкогольного опьянения. Затем сотрудник Госавтоинспекции предложил ему пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью анализатора паров этанола.

Алкотектор указал на состояние алкогольного опьянения. Впрочем, в ходе рассмотрения дела обвиняемый сам признал себя виновным, в содеянном раскаялся. Его наказали по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения) и приговорили к одному году принудительных работ с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Кроме того, пьяного водителя лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе Верховского районного суда.

