На этой неделе на Орловщине десять новых автобусов выйдут на маршруты

Они поддержат три межмуниципальных направления.

Ранее сообщалось, что транспорт прибыл в Орёл. Автобусы проходили госрегистрацию.

Все 10 маршруток — это СИМАЗы, произведённые в Ульяновске.

Как рассказал телеканалу «Первый Областной» глава «Организатора перевозок» Владимир Злобин, пять автобусов направят на маршрут №354 («Посёлок Знаменка — Институт ЗБК»), три — на №444 («Микрорайон «Болховский» — Вятский Посад») и два — на №115 («Автовокзал — микрорайон «Болховский»»).

Обновление автопарка проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

До конца этого года в Орловской области на межмуниципальные маршруты должны выйти ещё 30 новых автобусов.

ИА «Орелград»