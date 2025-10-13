На этой неделе на Орловщине десять новых автобусов выйдут на маршруты

13.10.2025 | 11:07 Новости, Транспорт

Они поддержат три межмуниципальных направления.

Фото: «Организатор перевозок»

Ранее сообщалось, что транспорт прибыл в Орёл. Автобусы проходили госрегистрацию.

Все 10 маршруток — это СИМАЗы, произведённые в Ульяновске.

Как рассказал телеканалу «Первый Областной» глава «Организатора перевозок» Владимир Злобин, пять автобусов направят на маршрут №354 («Посёлок Знаменка — Институт ЗБК»), три — на №444 («Микрорайон «Болховский» — Вятский Посад») и два — на №115 («Автовокзал — микрорайон «Болховский»»).

Обновление автопарка проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

До конца этого года в Орловской области на межмуниципальные маршруты должны выйти ещё 30 новых автобусов.

