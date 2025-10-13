СМИ: Ивановский работает в облправительстве последний день

Сегодня он вышел из отпуска.

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на источники в областном правительстве.

Напомним, до своего появления на Орловщине Владимир Ивановский занимал пост начальника главного управления военной полиции Министерства обороны России (2016-2019), а также руководил инновационным технополисом «Эра» (2019-2021).

В 2021-м он стал исполняющим обязанности зампреда областного правительства по развитию инфраструктуры. Спустя год Владимир Ивановский был повышен до первого заместителя губернатора Орловской области. Под его контролем находился целый ряд важнейших вопросов (надзорной деятельности, ЖКХ, строительства и благоустройства и многих других). Кроме того, он возглавил региональные комиссии по защитным сооружениям и по землепользованию и застройке.

Ранее источник портала сообщал, что Ивановский покидает правительство Орловской области по собственному желанию.

ИА «Орелград»