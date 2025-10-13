СМИ: Ивановский работает в облправительстве последний день

13.10.2025 | 11:23 Важное, Новости, Общество

Сегодня он вышел из отпуска.

Фото: t.me/Ivanovskij57

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на источники в областном правительстве.

Напомним, до своего появления на Орловщине Владимир Ивановский занимал пост начальника главного управления военной полиции Министерства обороны России (2016-2019), а также руководил инновационным технополисом «Эра» (2019-2021).

В 2021-м он стал исполняющим обязанности зампреда областного правительства по развитию инфраструктуры. Спустя год Владимир Ивановский был повышен до первого заместителя губернатора Орловской области. Под его контролем находился целый ряд важнейших вопросов (надзорной деятельности, ЖКХ, строительства и благоустройства и многих других). Кроме того, он возглавил региональные комиссии по защитным сооружениям и по землепользованию и застройке.

Ранее источник портала сообщал, что Ивановский покидает правительство Орловской области по собственному желанию.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU