На Орловщине прокуратура по суду вернула землю государству

Надзорное ведомство доказало, что участки были заняты самовольно.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению первого заместителя прокурора Орловской области Юрия Пахолкова, выступившего в интересах муниципального образования «Глазуновский район». Ответчиком по делу стал сельскохозяйственный производственный кооператив «Сеньково». Прокурор просил истребовать у кооператива в пользу Глазуновского муниципального района несколько земельных участков.

Как следует из материалов дела, ранее прокуратурой была проведена проверка исполнения земельного законодательства СПК «Сеньково». Участие в проверке принимали специалисты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области. В конце мая 2025 года они провели выездное обследование территории, а именно трех засеянных полей, расположенных на территории Сеньковского сельского поселения.

Далее проверяющие сопоставили сведения о фактическом местоположении полей, полученных по результатам выезда, с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). И оказалось, что в ЕГРН не содержатся сведения о категории, виде разрешенного использования и о правообладателях на данные земельные участки. Появилось подозрение о том, что некоторые участки заняты самовольно.

Из информации администрации Глазуновского муниципального района, озвученной в суде, следует, что общая площадь самовольно занятых земельных участков (они относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена) составила на момент проверки 393 702 квадратных метра. А в результате прокурорской проверки было установлено, что СПК «Сеньково», не имея разрешительных документов, самовольно заняло земельные участки.

В своем иске прокурор указал, что спорные участки используются кооперативом для выращивания сельскохозяйственной культуры. И подчеркнул, что администрация Глазуновского муниципального района не обладает правом по предоставлению земельных участков, собственность на которые не разграничена. Заявок о предоставлении указанных выше земельных участков в аренду или собственность на законных правах от хозяйствующих субъектов в администрацию Глазуновского района не поступало.

«Таким образом, СПК «Сеньково» незаконно использует данные земельные участки в коммерческих целях для повышения урожайности и извлечения прибыли», – заключила прокуратура. Представитель ответчика в своем ходатайстве признал исковые требования в полном объеме. Арбитраж иск удовлетворил и обязал кооператив в течение пятнадцати рабочих дней со дня вступления решения в законную силу передать спорную землю муниципальному образованию.

ИА «Орелград»