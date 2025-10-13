У орловской молодежи сформируют понятие о ценности труда

Областному департаменту молодежной политики расширили полномочия.

Правительство Орловской области внесло изменения в целый ряд документов, актуализировав полномочия своих структурных подразделений. Обзор поправок проанализировали специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, правительство внесло изменения в положение о департаменте молодежной политики и реализации патриотических проектов. К его компетенции дополнительно отнесены полномочия по содействию занятости молодежи, формированию ценности труда и получению практических навыков, в том числе посредством студенческих отрядов.

Также к полномочиям департамента правительство отнесло формирование регионального комплекса мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций, региональных, местных и этнокультурных особенностей Орловской области. Кроме того, поправками предусмотрено формирование органа молодежного самоуправления при департаменте. А в сфере патриотического воспитания департамент с 1 января 2026 года также будет осуществлять полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Другим постановлением правительство Орловской области скорректировало положение о региональном департаменте культуры. В частности, департамент получил преимущественное право приобретения или право выкупа бесхозяйственно содержимых музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации. Из списка полномочий исчезли положения, согласно которым департамент занимался комплексным анализом и прогнозированием тенденций развития театрального дела и концертной деятельности, библиотечного дела на территории Орловской области.

Исключены из полномочий задачи по разработке и реализации региональных нормативов финансирования государственных библиотек Орловской области и размещения общедоступных библиотек в регионе. Также раньше департамент учреждал ведущую библиотеку среди центральных библиотек Орловской области с функцией единого координационного библиотечного центра, но теперь и эта норма из его функций исключена.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области тоже получило новые полномочия. Так, к ним дополнительно отнесено принятие решения о разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта. Порядок принятия таких решений правительство региона утвердило отдельным постановлением.

ИА «Орелград»