Суд изучил странные нюансы ремонта тротуаров в Хомутово

Местные чиновники нерешительно сотрудничали с подрядчиком.

Общество с ограниченной ответственностью «Техресурс», зарегистрированное в Липецкой области, предъявило иск к администрации городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области. Компания просила взыскать с чиновников накопившуюся задолженность. Дело изучил региональный арбитраж. Он установил, что в августе 2023 года истец и ответчик заключили муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуара в городском поселении Хомутово, а именно на улице Кооперативной. Ремонт был запланирован в рамках реализации проекта «Народный бюджет».

Напомним, что в его рамках жители сами выбирают объекты для благоустройства. Часть средств выделяют из бюджета области, часть добавляет муниципальный бюджет, часть финансов жители вкладывают сами. В данном случае цена контракта составляла 2,309 миллиона рублей. Тротуар следовало отремонтировать в срок до 28 сентября 2023 года. Из материалов дела следует, что подрядчик не приступил к выполнению работ сразу по заключению контракта. Поэтому 14 сентября 2023 года администрация Хомутово направила ему решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Однако уже 25 сентября 2023 года администрация передумала: она отменила решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку истец обещал выполнить работы в срок, установленный контрактом. Впрочем, своего обещания он не выполнил, но чиновники, вероятно, продолжали ему доверять и 30 января 2024 года подписали с ним дополнительное соглашение к контракту. Срок окончания работ был изменен на 1 мая 2024 года. В письме от 14 мая 2024 года администрация поселения «в связи с тем, что работы не ведутся, и у администрации нет возможности связаться с истцом, уведомила о подаче документов на расторжение контракта».

Спустя три дня чиновники вновь направили подрядчику решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Однако в исковом заявлении подрядчик указал, что он фактически завершил выполнение работ к 31 мая 2024 года, на общую сумму 2,248 миллиона рублей. Денег он не получил, поэтому направил чиновникам претензию. Но у тех возникли вопросы к качеству работ. Так, 21 мая 2024 года лабораторией КУ ОО «Орелгосзаказчик» был произведен отбор образцов проб щебня. Было установлено, что испытанная проба щебня по дробимости не соответствует проектной марке.

А 4 июня 2024 года лаборатория «Орелгосзаказчика» испытала образцы асфальтобетонного покрытия тротуара. И оказалось, что по своим физико-механическим показателям он не соответствует нормативным требованиям. Однако суд назначил собственную экспертизу и по мотивам ее заключения удовлетворил исковые требования подрядчика, правда, частично. Арбитраж постановил взыскать с администрации городского поселения в пользу липецкой компании задолженность в размере 1,447 миллиона рублей.

