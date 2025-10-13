На Орловщине задержан бездомный, обвиняемый в развратных действиях

13.10.2025 | 10:35 Важное, Криминал, Новости

Пострадавший — ребёнок в возрасте от 12 до 14 лет.

Малоархангельский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщила пресс-служба Малоархангельского районного суда.

О заключении гражданина под стражу ходатайствовал Свердловский межрайонный отдел управления Следственного комитета по Орловской области. Пока что срок содержания под стражей установлен в два месяца.

Обвиняемый – лицо без определённого места жительства, временно пребывающее в Малоархангельском районе. По текущей версии, он совершил развратные действия (без применения насилия) в отношении ребёнка, чей возраст достиг 12-ти, но не достиг 14-ти лет.

Другие подробности пока не известны. Преступление может быть наказано лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU