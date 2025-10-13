На Орловщине задержан бездомный, обвиняемый в развратных действиях

Пострадавший — ребёнок в возрасте от 12 до 14 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Малоархангельского районного суда.

О заключении гражданина под стражу ходатайствовал Свердловский межрайонный отдел управления Следственного комитета по Орловской области. Пока что срок содержания под стражей установлен в два месяца.

Обвиняемый – лицо без определённого места жительства, временно пребывающее в Малоархангельском районе. По текущей версии, он совершил развратные действия (без применения насилия) в отношении ребёнка, чей возраст достиг 12-ти, но не достиг 14-ти лет.

Другие подробности пока не известны. Преступление может быть наказано лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

ИА «Орелград»