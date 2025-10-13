Завтра участники программы «Герои земли Орловской» приступят к стажировкам

Участники СВО будут проходить их в органах государственной власти и местного самоуправления.

Также участников программы направят в ряд организаций.

Стажировки входят в программу профессиональной переподготовки, по которой 32 участника обучаются с 8 сентября. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, всё будет организовано по индивидуальным графикам. Причём составлять их будут сами участники.

В настоящее время все участники региональной программы распределены по соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления, а также организациям.

Ранее в областной администрации состоялся семинар-совещание по вопросам предстоящих стажировок.

ИА «Орелград»