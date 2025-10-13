Нового главу орловской полиции представили подчинённым

Это сделал замминистра МВД России Игорь Зубов.

Как уточняет МВД Медиа, для этого использовалась видеосвязь. Также при представлении присутствовал губернатор Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский и бывший многолетний глава орловского УМВД Юрий Савенков.

Ранее о назначении сообщали только СМИ. Токарев не орловец, но служил в нашем регионе около 20 лет. Последним местом его службы было Управление МВД по Самарской области, где он был заместителем начальника.

Параллельно был представлен другой глава регионального УМВД, по Республике Ингушетия — Владимир Котов. Игорь Зубов выделил для обоих новоназначенных руководителей региональных сил полиции приоритетные направления работы. Ранее их определили на итоговой коллегии МВД России.

Это борьба с преступностью в сфере высоких технологий, незаконным оборотом оружия, коррупцией, нарушениями, связанными с миграцией. Также замглавы МВД подчеркнул как приоритетные направления профилактическую работу с несовершеннолетними и обеспечение безопасности дорожного движения. Кроме того, он указал на важность грамотной работы с кадрами.

