Завтра на Орловщине простятся со священником Василием Сабовым

Он являлся настоятелем Никольского храма села Сосково.
Здесь его и проводят в последний путь. Отпевание совершит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Богослужение начнётся в 13 часов.
Адрес храма — улица Октябрьская, 23.
Как рассказали в Орловской митрополии, Василий Сабов скончался «от последствий тяжёлого инсульта». Это произошло 11 октября.
Будущий священник родился в 1967 году на Украине в Закарпатской области. Был рукоположен в 1992-м. В 1998-м стал протоиереем. Был отмечен несколькими церковными наградами.
