Завтра на Орловщине простятся со священником Василием Сабовым

13.10.2025 | 15:40 Новости, Общество

Он являлся настоятелем Никольского храма села Сосково.

Фото: Орловская митрополия / Свято-Никольский храм Сосково

Здесь его и проводят в последний путь. Отпевание совершит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Богослужение начнётся в 13 часов.

Адрес храма — улица Октябрьская, 23.

Как рассказали в Орловской митрополии, Василий Сабов скончался «от последствий тяжёлого инсульта». Это произошло 11 октября.

Будущий священник родился в 1967 году на Украине в Закарпатской области. Был рукоположен в 1992-м. В 1998-м стал протоиереем. Был отмечен несколькими церковными наградами.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU