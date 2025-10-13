Завтра на Орловщине простятся со священником Василием Сабовым

Он являлся настоятелем Никольского храма села Сосково.

Здесь его и проводят в последний путь. Отпевание совершит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Богослужение начнётся в 13 часов.

Адрес храма — улица Октябрьская, 23.

Как рассказали в Орловской митрополии, Василий Сабов скончался «от последствий тяжёлого инсульта». Это произошло 11 октября.

Будущий священник родился в 1967 году на Украине в Закарпатской области. Был рукоположен в 1992-м. В 1998-м стал протоиереем. Был отмечен несколькими церковными наградами.

ИА «Орелград»