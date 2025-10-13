Орёл оказался в хвосте рейтинга зарплат

Показатели сравнили по 100 важнейшим городам России.

Итоги исследования, проведённого «РИА Рейтинг», опубликовало «РИА Новости».

Специалисты сравнили данные за первую половину текущего года по городам — столицам регионов, а также другим крупным населённым пунктам. Орёл занял всего лишь 84-ю строчку из 100.

За основу взяли данные Росстата. Экспертов интересовало соотношение средней чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора.

В Орле оно составило 2,69. Отметим, что при этом за среднюю чистую зарплату по Орлу бралась сумма в 58 тысяч рублей. По этим данным, за последний год её размер вырос на 14,8%.

Из столиц ЦФО ниже Орла оказались Курск, Тамбов и Иваново. Замыкают рейтинг Элиста, Грозный и Нальчик. В первой тройке — Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск.

ИА «Орелград»