Орёл оказался в хвосте рейтинга зарплат

13.10.2025 | 13:25 Новости, Экономика

Показатели сравнили по 100 важнейшим городам России.

Фото: ИА «Орелград»

Итоги исследования, проведённого «РИА Рейтинг», опубликовало «РИА Новости».

Специалисты сравнили данные за первую половину текущего года по городам — столицам регионов, а также другим крупным населённым пунктам. Орёл занял всего лишь 84-ю строчку из 100.

За основу взяли данные Росстата. Экспертов интересовало соотношение средней чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора.

В Орле оно составило 2,69. Отметим, что при этом за среднюю чистую зарплату по Орлу бралась сумма в 58 тысяч рублей. По этим данным, за последний год её размер вырос на 14,8%.

Из столиц ЦФО ниже Орла оказались Курск, Тамбов и Иваново. Замыкают рейтинг Элиста, Грозный и Нальчик. В первой тройке — Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU