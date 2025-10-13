В Орле прокуратура заставила УК убраться в подвале

Иск подали к ООО «УК ЖЭУ №16» и филиалу АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация».

Нарушения зафиксировала прокуратура Северного района. Предметом разбирательства стало состояние дома по улице Металлургов, 24.

Ведомство установило, что ООО «УК ЖЭУ №16», управлявшее домом, не принимало должных меры к содержанию общего имущества.

В подвале скопился хлам. Также здесь имелись протечки. Их должна была устранять обслуживающая организация — филиал АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация». Однако надлежащие меры тоже не принимались, рассказали в прокуратуре.

В итоге ведомство подало иск в суд. Требования сочли справедливыми.

«В настоящее время решение суда исполнено, нарушения устранены», – добавили в прокуратуре.

ИА «Орелград»