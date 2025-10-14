В Орловской области сократилось количество скорых?

Областные власти представили обзор текущей ситуации.

Программой Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области установлены сроки ожидания скорой медицинской помощи (СМП): при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме норматив не должен превышать 20 минут с момента вызова при удаленности вызова не более 15 км. При удаленности вызова более 15 километров время доезда увеличивается на 10 минут на каждые 10 километров. Об этом говорится в паспорте государственной программы Орловской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденной правительством региона.

Документ интересен тем, что в нем анализируется текущее положение дел. Из него следует, что в 2023 году на территории Орловской области работало 189 автомашин скорой медицинской помощи, а в 2024 и 2025 году их количество сократилось до 177. Число общепрофильных бригад СМП сократилось с 255 в 2024 году до 247 в 2025 году (по состоянию на 1 апреля 2025 года). «Вылеты санитарной авиации по профилю «кардиология» и «сердечнососудистая хирургия» в регионе не осуществляются ввиду территориальной компактности региона», – следует из документа.

Доля бригад скорой медицинской помощи, соответствующая требованиям указанного выше временного норматива доезда, авторами программы оценивается всего лишь в 82 процента. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи составляет при остром коронарном синдроме (ОКС) со временем доезда до 20 минут – 80 процентов. Среднее время «симптом – звонок» при остром коронарном синдроме в 2023 году составило 78 минут; среднее время «симптом – баллон» для пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, поступивших в стационар до 12 часов от начала боли, которым были выполнены экстренные (первичные) чрескожные коронарные вмешательства, составило 170 минут.

Среднее время «звонок СМП – баллон» составило 92 минуты. Число пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, которым тромболизис был выполнен в 2024 году, составило 106 человек, из них на амбулаторном этапе –17.

