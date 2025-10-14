Честь и достоинство педработников будут защищать

Для этого создается специальная региональная комиссия.

Департамент образования Орловской области утвердил положение о региональной комиссии по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. Она будет действовать при самом департаменте и является коллегиальным органом. Создается комиссия в целях урегулирования разногласий между педагогическими работниками государственных и муниципальных образовательных организаций и другими участниками образовательных отношений, в том числе обучающимися, их родителями и законными представителями, другими педработниками и образовательными организациями.

Персональный состав комиссии утверждается с учетом мнения областной организации Общероссийского профсоюза образования и Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Орловской и Брянской областях. Представители указанных организаций включаются в комиссию наравне с представителями департамента образования. Срок полномочий региональной комиссии – 1 год. Досрочное прекращение полномочий члена региональной комиссии возможно, в том числе, по требованию не менее 2/3 членов комиссии, выраженному в письменной форме.

Члены комиссии будут трудиться на безвозмездной основе. Они не вправе разглашать информацию, полученную в ходе участия в работе комиссии. Новый коллегиальный орган будет рассматривать заявления педагогических работников, попросивших о защите их профессиональной чести и достоинства, а также заявления о фактах нарушения норм профессиональной этики, повлекших за собой нарушение трудовых прав. Региональная комиссия не наделена правом урегулирования споров педагогических работников с федеральными государственными органами и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

В рамках своей работы региональная комиссия вправе устанавливать наличие или отсутствие нарушения норм этики в отношении педагогических работников, принимать меры по урегулированию ситуации, направлять рекомендации участникам образовательных отношений, а также предложения по урегулированию спорных ситуаций и по профилактике повторных нарушений. Решение региональной комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит исполнению в срок, указанный в ее решении.

Ранее глава региона Андрей Клычков сообщил, что в системе общего, дополнительного и среднего профессионального образования Орловской области трудятся более 12 тысяч человек, из них более 5,5 тысяч – учителя общеобразовательных организаций.

ИА «Орелград»