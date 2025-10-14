Орловскому АПК предрекли положительную динамику

Депутатам Орловского облсовета озвучили агропромышленный прогноз.

Депутаты Орловского облсовета продолжают изучать прогноз социально-экономического развития Орловской области на 2026-2028 годы. Он был разработан правительством региона. Прогноз ляжет в основу верстки бюджета на три года вперед. Как сообщила пресс-служба регионального парламента, информацию об основных параметрах документа на заседании профильного комитета представил заместитель руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Юрий Савкин.

Он сообщил, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта в плановом периоде по 2028 год включительно составит 102,9 процента. Положительная динамика ожидается в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. К 2028 году объем инвестиций в основной капитал должен достичь 90,6 миллиарда рублей, основная часть будет направлена в сельское хозяйство и обрабатывающие производства. Особое внимание депутаты обратили на позитивную динамику в ключевых секторах экономики региона — промышленности и сельском хозяйстве.

«В промышленном секторе ожидается существенное увеличение объема отгруженной продукции, – информирует пресс-служба Орловского облсовета со ссылкой на Юрия Савкина. – К 2028 году ее рост составит 23,2 процента по сравнению с 2025 годом. Что касается агропромышленного комплекса, который сохраняет свою стратегическую роль с долей в валовом региональном продукте около 21 процента, то здесь прогнозируется стабильное ежегодное увеличение производства в сопоставимых ценах на 3,8 процента. В результате к концу планового периода объем сельскохозяйственной продукции достигнет 218,5 миллиарда рублей».

По предварительной оценке, в текущем году производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств Орловской области составит 171,1 миллиарда рублей при темпе роста 110,8 процента к 2024 году в действующих ценах, в том числе в растениеводстве – 104,7 миллиарда рублей (темп роста – 107,6 процента), в животноводстве – 66,4 миллиарда рублей (темп роста – 116,1 процента). По прогнозу, объем производства сельскохозяйственной продукции в 2028 году увеличится относительно 2025 года на 47,5 миллиарда рублей, или на 27,7 процента.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2028 году составит 104,6 процента к предыдущему году в сопоставимых ценах. Индекс производства пищевых продуктов в 2025 году, по предварительной оценке, составит 100,5 процента к 2024 году и в дальнейшем будет расти такими темпами: в 2026 году – на 1,3 процента, в 2027 году – на 1,5 процента, в 2028 году – на 2 процента.

ИА «Орелград»