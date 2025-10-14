Использование современных технологий оценят в Орловской области

В регионе стартовало выборочное наблюдение.

В Орловской области параллельно с другими регионами страны стартовало обследование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Как уточнили в Орелстате, в этом году оно проводится одновременно с выборочным обследованием рабочей силы. Интервьюеры пройдут по адресам, программно включенным в выборку, в два этапа. Первый этап запланирован на период с 13 по 19 октября, второй этап – с 17 по 23 ноября.

«Наблюдение осуществляется путем личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания специально обученными представителями Орелстата, – добавили в ведомстве. – Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта».

Выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей организовано Федеральной службой государственной статистики. Основная задача заключается в получении объективной информации об уровне распространения навыков использования современных информационных технологий населением. Она будет использована в дальнейшем для проведения межрегиональных и межстрановых сопоставлений.

Кроме того, от итогов обследования будет зависеть, какое место Орловская область займет в национальном рейтинге по уровню развития информационно-коммуникационных технологий, а Россия – в аналогичном рейтинге среди стран. Также полученные данные будут использованы для «обеспечения мониторинга процесса реализации Целей в области устойчивого развития».

Всего в Орловской области планируется опросить 848 респондентов, из которых в городах проживают 454 человека, в сельской местности – 394 человека. Больше всего респондентов будет опрошено в городе Орле – 387 человек, Орловском муниципальном округе – 259 человек, Дмитровском районе – 89 человек, Мценском районе – 83 человека, Малоархангельком районе – 80 человек.

«Сведения, полученные от респондентов и зафиксированные интервьюером, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению (распространению и (или) предоставлению) и используются только в целях формирования официальной статистической информации», – подчеркнули в Орелстате.

ИА «Орелград»