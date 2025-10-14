ЦУР Орловской области разоблачил фейки

Учреждение опубликовало целую подборку соответствующих материалов.
Борьба с фейками является важной частью работы Центра Управления Регионом. Специалисты ЦУР находят такую информацию и помогают власти предотвращать распространение фальшивок.
«Только с июня по сентябрь обнаружено и опровергнуто больше 20 ложных сообщений, связанных с Орловской областью», – рассказали в ЦУР.
Так, злоумышленники распространяли заведомо неверные данные о том, что
- в лесах Дмитровского района были обнаружены растяжки,
- в школах нашего региона должны появиться кружки «Юный сапёр»,
- губернатор сообщал, что БПЛА попадали в гражданские самолёты,
- на Орловщине хотят сократить госслужащих, чтобы трудоустроить военных,
- в регионе не хватает топлива,
- орловским школам урежут финансирование, чтобы обеспечить нужды вооружённых сил.
Все эти сообщения не соответствуют действительности.
ИА «Орелград»