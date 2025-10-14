ЦУР Орловской области разоблачил фейки

14.10.2025 | 12:12 Новости, Общество, СВО

Учреждение опубликовало целую подборку соответствующих материалов.

vk.com/tsur57

Борьба с фейками является важной частью работы Центра Управления Регионом. Специалисты ЦУР находят такую информацию и помогают власти предотвращать распространение фальшивок.

«Только с июня по сентябрь обнаружено и опровергнуто больше 20 ложных сообщений, связанных с Орловской областью», – рассказали в ЦУР.

Так, злоумышленники распространяли заведомо неверные данные о том, что

  • в лесах Дмитровского района были обнаружены растяжки,
  • в школах нашего региона должны появиться кружки «Юный сапёр»,
  • губернатор сообщал, что БПЛА попадали в гражданские самолёты,
  • на Орловщине хотят сократить госслужащих, чтобы трудоустроить военных,
  • в регионе не хватает топлива,
  • орловским школам урежут финансирование, чтобы обеспечить нужды вооружённых сил.

Все эти сообщения не соответствуют действительности.

ИА «Орелград»


