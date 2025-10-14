В Орле выступит китайский пианист-вундеркинд

Жуй Мин проведёт концерт в Орловской филармонии.

Мероприятие состоится 18 октября. Начало — в 18 часов 30 минут. Филармония находится в Орле на улице Ленина, 23.

Жуй Мин исполнит для орловцев произведения Брамса, Равеля, Шопена и Шуберта.

Сейчас музыканту 19 лет. На данный момент он учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории.

Жуй Мин является лауреатом ряда крупных международных конкурсов. В частности он — обладатель Гран-при «Grand Piano Competition», а также первой премии и золотой медали Международного конкурса имени Сергея Рахманинова.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»