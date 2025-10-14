В Орле выступит китайский пианист-вундеркинд

Жуй Мин проведёт концерт в Орловской филармонии.
Мероприятие состоится 18 октября. Начало — в 18 часов 30 минут. Филармония находится в Орле на улице Ленина, 23.
Жуй Мин исполнит для орловцев произведения Брамса, Равеля, Шопена и Шуберта.
Сейчас музыканту 19 лет. На данный момент он учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории.
Жуй Мин является лауреатом ряда крупных международных конкурсов. В частности он — обладатель Гран-при «Grand Piano Competition», а также первой премии и золотой медали Международного конкурса имени Сергея Рахманинова.
Возрастное ограничение: 6+
ИА «Орелград»