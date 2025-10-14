В орловских магазинах нашли просрочку и обезличку

В Должанском районе торговали просроченной и обезличенной продукцией.

Нарушения выявил Россельхознадзор.

Как рассказали в орловском управлении ведомства, их допустили ИП Козявина Н.П. и Митусова С.А.

Первый предприниматель торговал через точку, расположенную в селе Кривцово-Плота. Здесь продавались консервы «Тунец» с истёкшим сроком годности.

Также в морозильной камере нашли наггетсы из кальмара и свинину. На продуктах отсутствовала маркировка, сведения о дате изготовления и сроках хранения. Также в камере отсутствовали необходимые средства измерения температуры.

Второй ИП осуществлял деятельность в магазине в селе Никольском. Здесь торговали просроченной копчёной мойвой. Замороженная рыба («Пангасиус» и «Скумбрия») продавалась без соответствующей маркировки, а также сведений о датах изготовления и сроках хранения. Кроме того, камеры для хранения рыбы снова оказались не оснащены приборами для контроля температуры.

Просроченная и обезличенная продукция была снята с реализации для последующей утилизации. Самих же ИП привлекли к административной ответственности. Предпринимателей оштрафовали на общую сумму 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»