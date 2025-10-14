Орловец отсудил три цены мотоблока у поставщика

Предприниматель взял деньги, но так и не выполнил заказ.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке гражданское дело по иску местного жителя к индивидуальному предпринимателю. Иск касался защиты прав потребителя. В первой инстанции дело рассмотрел Залегощенский районный суд, причем решение было вынесено в заочном режиме, поскольку предприниматель в суд не явился. Однако о сути вынесенного решения он знал, поскольку подал апелляционную жалобу.

В обоснование заявленных требований истец указал, что он планировал приобрести мотоблок. Подходящий товар начал искать в интернете, на различных торговых площадках. В результате ему приглянулся тяжелый дизельный мотоблок, который продавался на одном из сайтов в комплекте с почвофрезой и роторной фронтальной косилкой. В качестве продавца на сайте был указан ИП.

Покупатель оказался человеком осторожным и запросил у продавца подтверждение. В ответ бизнесмен прислал ему фотографии мотоблока с подтверждением о наличии товара на складе. После этого покупатель оплатил выставленный предпринимателем счет за товар с его доставкой. Сумма покупки составила 174,9 тысячи рублей. Стороны также оговорили срок отправки товара. Однако в суде покупатель заявил, что товар он не получил до сих пор.

Он связывался с продавцом по телефону, но тот отнекивался: мол, мотоблоков нет в наличии. Тогда покупатель потребовал вернуть ему уже уплаченные деньги, но его претензия осталась без ответа. Заочным решением Залегощенского районного суда Орловской области исковые требования покупателя к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителей были удовлетворены. Суд постановил взыскать с ИП в пользу истца уплаченную сумму, то есть 174,9 тысячи рублей.

Кроме того, предприниматель должен выплатить покупателю неустойку за просрочку требований о возврате предварительно уплаченной суммы за товар в размере 92,7 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, штраф в размере 141,3 тысячи рублей, а также прочие расходы, связанные с судом. Областная судебная коллегия оставила заочное решение Залегощенского районного суда без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя – без удовлетворения.

ИА «Орелград»