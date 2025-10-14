Количество обращений к губернатору сократилось на 20 процентов

Четверть всех писем губернатору написали жители Орла.

Администрация губернатора и правительства Орловской области отчиталась о работе с обращениями граждан, поступившими в третьем квартале 2025 года. Всего письменных обращений поступило 1790, что на 20,2 процента меньше, чем было годом ранее. По сравнению с третьим кварталом 2024 года на 20,1 процента сократилось количество заявлений (1762 против 2025), на 20 процентов стало меньше предложений 916 против 20). Через интернет-приемную информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр» поступило 231 обращение, что 40,3 процента уступает показателю третьего квартала 2024 года.

Кроме того, на 32,5 процента уменьшилось количество обращений, поступивших команде губернатора Андрея Клычкова из администрации президента, на 25,1 процента – поступивших из федеральных органов власти. Сократилось и количество коллективных обращений – 47 в текущем году против 62 в третьем квартале 2024 года. По расчетам администрации губернатора, от жителей областного центра поступило 477 обращений, или 26,6 процента от их общего количества. Годом ранее жители Орла также были наиболее активными в указанной переписке, но тогда доля их писем составляла 25 процентов.

В третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилось число обращений к губернатору и его подчиненным от жителей Орловского муниципального округа, Глазуновского, Залегощенского, Колпнянского, Краснозоренского, Кромского, Малоархангельского, Покровского, Свердловского и Шаблыкинского районов. Среди обратившихся было 37 инвалидов по общему заболеванию, 21 многодетная и одинокая мать, 12 участников боевых действий.

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам социальной сферы – 969, или 54,1 процента от общего объема обращений. Из них 600 писем касались сферы здравоохранения. Орловцы традиционно задавали чиновникам вопросы о проблемах с лекарственным обеспечением граждан, предоставления санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности, направления граждан на обследование и лечение в федеральные медицинские центры, обеспечения инвалидов средствами реабилитации.

Также поднимались вопросы выплат медицинским работникам, деятельности образовательных учреждений, оказания материальной помощи малообеспеченным группам населения, трудоустройства и занятости населения, работы учреждений культуры. По вопросам экономики команде губернатора поступило 442 письменных обращения, в том числе 86 по вопросам строительства и реконструкции дорог, мостов и гидротехнических сооружений, 86 – по вопросам газификации, водоснабжения, канализирования и электрификации поселений, 72 – по вопросам работы организаций дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения, совершенствования сервиса, повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок, установки и содержания остановок общественного транспорта, оплаты проезда льготников.

