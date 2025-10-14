На орловчанку завели дело за неоригинальный «ГАЗ»

Внимание на подозрительный логотип обратили сотрудники Роспотребнадзора.

Административное дело, возбужденное в отношении бизнес-леди, рассмотрел региональный арбитраж. Оно было заведено по результатам проверки, проведенной сотрудниками Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области. Ведомство просило о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. По мнению сотрудников Роспотребнадзора, женщина заслуживала наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей с конфискацией предметов совершения административного правонарушения.

Как следует из материалов дела, при проведении административного расследования в отношении ИП было установлено, что ей принадлежит торговый павильон на улице Ливенской в городе Орле. При проверке сотрудники Роспотребнадзора выявили факт реализации товаров с незаконным использованием чужого товарного знака. Ответчица факт административного правонарушения признала, но в своем письменном отзыве указала, что об интеллектуальной собственности не знала, реализовывала товар по неосторожности, раскаивается в содеянном.

Из протокола осмотра следует, что в ходе инспекционного визита в магазин в реализации были выявлены некие таблицы с логотипом «ГАЗЕЛЬ». Данные товары предназначены для автотранспортного средства, на них были нанесены изображения – «бегущий олень», «щит», «мерлон» – и словесное написание товарного знака «ГАЗель», «ГАЗ», отмечено в материалах дела.

Кроме того, на вышеуказанных товарах отсутствовала маркировка с информацией для потребителей о наименовании товара, его изготовителе и юридическом адресе. Соответственно, не были указаны сведения об основных потребительских свойствах товара, правилах и условиях эффективного и безопасного использования товара. «На данные товары договоры с правообладателем товарного знака «ГАЗ», «ГАЗель», представляющих право пользования данных товарных знаков, отсутствуют», – подчеркнули проверяющие.

В своих письменных объяснениях, представленных в ходе инспекционного визита, ИП указала, что в реализации находились светодиодные таблицы с логотипами товарного знака «ГАЗ», «ГАЗель» в количестве трех единиц. Продукция с незаконным воспроизведением чужого товарного знака была арестована. В суде вина бизнес-вумен была доказана, но арбитраж решил ее не штрафовать, а наказал предупреждением с конфискацией предметов административного правонарушения, то есть контрафактных светодиодных таблиц.

