Мэрия Орла прокомментировала снос деревьев на Наугорском шоссе

В администрации утверждают, что всё законно.

Вопросы появились у интернет-пользователей. Некоторые из них предположили, что под снос пошли здоровые деревья.

«На Наугорском шоссе снос деревьев проводится на основании разрешения комиссии по зеленым насаждениям при территориальном управлении по Советскому району в рамках федерального проекта строительства водопровода», – указали в комментарии, размещённого с официального аккаунта городской администрации.

Также в мэрии отметили, что компенсационная высадка деревьев проводится в обязательном порядке, но только при наличии технической возможности.

При этом по закону под снос могут попасть не только аварийные деревья, но те, что являются здоровыми, но создают помехи. Например, мешают прокладке коммуникаций, осложняют проезд или затеняют окна. «Для сноса любого дерева необходимо обследование и разрешение комиссии по зеленым насаждениям», – добавили в Администрации Орла.

