В Орле объявили тендер на бюсты для Аллеи Победителей

Бюста Сталина среди них нет.

Торги проводит «Объединённый муниципальный заказчик» Орла. Заявки принимаются до 23 октября (до 10 часов).

Исполнитель должен будет изготовить, доставить и установить пять бюстов, которые положат начало Аллее Победителей. Напомним, около года назад её создание (в парке Победы) согласовал горсовет.

Отметим, речь идёт о бюстах Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, М.М. Попова и В.Д. Соколовского, как и сообщалось ранее. Скульптуры И.В. Сталина в списке нет.

Бюсты должны будут изготовлены из бронзы, их постаменты — из гранита. Высота самих скульптур составит 90 сантиметров, постаментов — 1 метр 70 сантиметров.

Исполнить заказ нужно будет до 30 апреля будущего года.

ИА «Орелград»