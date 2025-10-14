В Орле объявили тендер на бюсты для Аллеи Победителей

14.10.2025 | 14:23 Важное, Новости, Общество

Бюста Сталина среди них нет.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Торги проводит «Объединённый муниципальный заказчик» Орла. Заявки принимаются до 23 октября (до 10 часов).

Исполнитель должен будет изготовить, доставить и установить пять бюстов, которые положат начало Аллее Победителей. Напомним, около года назад её создание (в парке Победы) согласовал горсовет.

Отметим, речь идёт о бюстах Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, М.М. Попова и В.Д. Соколовского, как и сообщалось ранее. Скульптуры И.В. Сталина в списке нет.

Бюсты должны будут изготовлены из бронзы, их постаменты — из гранита. Высота самих скульптур составит 90 сантиметров, постаментов — 1 метр 70 сантиметров.

Исполнить заказ нужно будет до 30 апреля будущего года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU