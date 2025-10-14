В Орле «Ёлка желаний» осчастливит около двух тысяч детей

Ежегодную благотворительную акцию анонсировал мэр Юрий Парахин.

Адресатами «Ёлки желаний» станут дети с ограниченными возможностями здоровья, а также мальчики и девочки из семей участников СВО.

Купить новогодний подарок для одного (или нескольких) детей и присоединиться к акции может каждый. Чтобы попасть в список спонсоров, надо связаться с городским управлением социальной поддержки населения по телефонам +7 (910) 307-08-88 или +7 (910) 206-87-61.

Второй способ помочь детям — стать для них Дедом Морозом или Снегурочкой. Как рассказал мэр, в конце декабря десятки пар новогодних персонажей «проведут волшебную планёрку» на площади Ленина у главной ёлки города, а затем доставят подарки несовершеннолетним адресатам акции.

Если у Вас есть соответствующий костюм и желание примерить на себя такую роль, то вашего звонка будут ждать в городском управлении культуры (+7 (910) 206-87-61).

Также заявки на участие в акции принимаются в официальных аккаунтах Парахина и мэрии «Вконтакте» (в личных сообщениях).

ИА «Орелград»