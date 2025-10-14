Нарушения на миллионы выявили в школе имени Кабалевского

Информация о результатах проверки уже направлена в прокуратуру.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала результаты проверки эффективности и целевого расходования муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» субсидий. Проверялись бюджетные средства, выделенные школе на выполнение муниципального задания в 2024 году и в первом полугодии 2025 года.

По мнению КСП, неправомерные расходы на оплату труда в указанный период времени составили 3,003 миллиона рублей. Сюда аудиторы включили стимулирующие выплаты на 1,798 миллиона рублей, которые, в том числе, выдавались за выполнение работ, фактически являющихся должностными обязанностями. Также в КСП указывают на «отсутствие конкретных, измеримых параметров оценки для установления данных выплат».

К неправомерным расходам проверяющие также отнесли компенсационные выплаты за выполнение работ, которые относятся к должностным обязанностям других сотрудников и должны быть вменены в обязанности штатных работников, – на общую сумму 1,204 миллиона рублей. Неэффективные расходы на оплату труда в школе им. Кабалевского оцениваются в 23,5 миллиона рублей, в том числе: превышение нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты – 19,137 миллиона рублей, стимулирующие выплаты (отсутствует обоснование размера данных выплат) – 3,306 миллиона рублей, завышение штатной численности сотрудников учреждения – 1,057 миллиона рублей.

В своем отчете городская КСП также пишет, что в 2024 году школа не выполнила муниципальное задание по семи программным показателям: декоративно-прикладное творчество; духовые и ударные инструменты; живопись; музыкальный фольклор; струнные инструменты; хореографическое творчество; хоровое пение. По трем из них (живопись, музыкальный фольклор и хоровое пение) невыполнение превысило допустимое значение, поэтому в 2024 году школе излишне было перечислено 1,42 миллиона рублей субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

«С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлены представления: начальнику Управления культуры администрации города Орла; директору «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского», – информирует КСП. – Отчет о результатах контрольного мероприятия направлена Орловскому городскому Совету народных депутатов, информация о результатах контрольного мероприятия – мэру города Орла, прокуратуре Советского района».

ИА «Орелград»