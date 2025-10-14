Работникам патриотических учреждений подняли оклады

Соответствующее постановление издало правительство Орловской области.

Изменения внесены в постановление правительства региона «Об оплате труда и материальном стимулировании работников автономных учреждений в сфере патриотического воспитания, подведомственных департаменту молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области». Так, величина должностного оклада заместителя руководителя такого учреждения увеличена с 48 935,93 рубля до 52 597,18 рубля.

«Установлены размеры должностных окладов педагога дополнительного образования и рабочего по комплексному обслуживанию здания – 22 440 рублей, юриста по договорной работе и специалиста по кадровой работе и делопроизводству – 43 846,83 рубля, – сообщили аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. – Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются за счет средств от приносящей доход деятельности».

Тем временем зарплату орловских чиновников оценили статистики. Она оказалась почти на 10 тысяч рублей выше среднеобластной. В Орловской области в июле 2025 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сферы государственного управления составила 72 323 рубля. При этом среднеобластная заработная плата в июле 2025 года составила 63 098 рублей. Таким образом, заработок чиновников и приравненных к ним работников на 9225 рублей превышает среднеобластной уровень оплаты труда. Кстати, в Орловской области всего девять видов экономической деятельности продемонстрировали превышение своих зарплат над средней зарплатой по региону.

Например, финансисты и страховщики зарабатывают на 49,5 процента больше, чем среднестатистический работник региона. А вот заработная плата в сфере образования по итогам июля 2025 года оказалась на 48,4 процента ниже среднеобластного уровня. К слову, заработная плата орловских чиновников в июле 2024 года составляла 63 143 рубля, то есть за год она выросла на 10 тысяч рублей.

Рост зафиксирован и в среднегодовом исчислении. Так, если в январе-июле 2024 года орловские чиновники зарабатывали в среднем по 58 595 рублей в месяц, то в январе-июле 2025 года их средний заработок составил 64 228 рублей. По итогам прошедшего июля чиновники, уже не в первый раз за последнее время, выбыли из регионального топ-5 по уровню зарплат.

Но стоит напомнить, что на своей прошедшей сессии депутаты Орловского облсовета приостановили действие части 3 статьи 12 Закона «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области». В частности, до 1 января 2026 года приостановлено действие положений, предусматривающих ежегодное увеличение, то есть индексацию, размеров месячного оклада государственного гражданского служащего Орловской области и месячного оклада государственного гражданского служащего Орловской области в соответствии с присвоенным ему классным чином.

Упомянутый выше закон предусматривает индексацию окладов чиновников с учетом уровня инфляции, и данная индексация ежегодно закладывается в бюджет региона при его верстке. Парламентарии приняли решение о приостановлении индексаций из-за непростого экономического положения, в котором оказался регион. В этом году собственные доходы Орловщины выросли по сравнению с предыдущим годом, но объемы поступлений из федерального бюджета сократились.

ИА «Орелград»