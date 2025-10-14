Орловцам заплатят за погибших верблюдов

Правительство региона расширило направления субсидирования.

Правительство Орловской области внесло изменения в постановление «О предоставлении субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования». Базовый документ был принят в 2024 году, поправки в него внесены в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. Наиболее заметные изменения внесены в порядок предоставления субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат в области животноводства.

В частности, расширен список животных, при гибели которых их владельцы вправе рассчитывать на возмещение. В него добавлены волы, яки, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени и пушные звери. При этом в списке сохранились другие сельскохозяйственные животные и птица, в том числе: буйволы, быки, коровы, козы, овцы, свиньи, лошади, кролики, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки). В список также включены цыплята-бройлеры и пчелиные семьи.

Возмещение возможно в случае гибели или иной траты птицы и животных в результате воздействия всех, нескольких или одного из неблагоприятных событий, которые подробно перечислены в постановлении правительства Орловской области. Список таких событий также оказался расширен – областные власти добавили в него паводок и половодье. Кроме того, в список включены заразные болезни животных (внесенные и в перечень Минсельхоза РФ), природные явления и стихийные бедствия (удары молнии, землетрясения, сильные пылевые и песчаные бури, ураганы, сильные метели, бураны, наводнения, обвалы, сходы снежных лавин, сели и оползни).

Компенсация предусмотрена и в случае гибели птицы и животных при пожарах, а также из-за нарушения электро-, тепло- или водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии и воды. Такие субсидии положены сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), заключившим с департаментом сельского хозяйства Орловской области соглашение об участии в реализации мероприятий сельскохозяйственного страхования.

Согласно обновленным условиям, компенсация выдается в размере не менее 10 процентов и не более 30 процентов страховой суммы, установленной в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении всех, нескольких или одного из неблагоприятных событий, предусмотренных постановлением правительства региона. Раньше максимальный размер франшизы составлял 50 процентов страховой суммы.

ИА «Орелград»