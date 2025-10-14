В Орле хотят ограничить максимальное количество светодиодных и видеоэкранов

Новые правила размещения вынесли на публичные слушания.

Правки планируется внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». Как указывают инициаторы, основная цель – упорядочение размещения рекламных конструкций, а также формирования благоприятной архитектурной и информационной среды.

Предложено ограничить максимальное количество светодиодных и видеоэкранов в городе — 30 конструкций. Минимальные расстояния между ними – 1 км (для улиц длиной от 1 до 3,5 км), 2 км (для улиц длиннее 3,5 км). На улицах короче 1 км установка экранов будет запрещена.

Нельзя устанавливать экраны рядом с окнами жилых домов (если они закрывают обзор, создают засветку, препятствуют нормальному обзору). Рекламные конструкции не должны перекрываться зелеными насаждениями. Данные правила в случае принятия будут распространяться на все объекты недвижимости независимо от формы собственности.

Предложения и замечания по проекту принимаются до 24 октября 2025 года по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д.1 кабинет № 506 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, тел. 8 (4862) 47-52-53, электронная почта: haritonova-nv@orel-adm.ru. Очная встреча назначена на 27 октября. Она пройдет в большом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская гора, д.1). Начало в 15:00.

ИА “Орелград”