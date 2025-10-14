“Северсталь” открыла в Орле новый цех

14.10.2025 | 17:17 Новости, Экономика

Здесь смогут трудиться около 330 человек.

Площадь производственного комплекса составляет 22 тысячи квадратных метров.

Расширение обошлось в 3,5 миллиона рублей. Работы шли с 2023-го года.

Как сообщили в компании, здесь будут изготавливать сложные металлоконструкции (в том числе большие сварные и коробчатые балки). Предусмотрен полный цикл производства.

Также в новом цехе оборудована автоматизированная линия сварки коробчатой балки. На данный момент она является единственной в нашей стране.

