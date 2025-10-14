Ивановский исчез с портала Орловской области

Это подтверждает сообщения СМИ о его отставке.

Сообщалось, что 13 октября являлось последним днём работы Владимира Ивановского в областной власти. Ранее СМИ писали, что он покидает должность по собственному желанию.

Напомним, Ивановский являлся первым заместителем губернатора в правительстве Орловской области и курировал ряд важнейших вопросов.

Также на сайте региона остаются незаполненными данные о руководителе администрации губернатора и правительства, а также о главе департамента здравоохранения.

