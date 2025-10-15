Определен проектировщик для благоустройства парка Победы

Работами займется компания из Орла.

Опубликованы результаты электронного аукциона, который проводила администрация Малоархангельского района. Всего было подано восемь заявок на участие в отборе. 10 октября подписан контракт с ООО «ТСК «Альянс». Его цена – 1 906 863 рубля 89 копеек (при начальной – 3 млн рублей).

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и подготовить документацию для победителя X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. Площадь преображаемой территории парка Победы в Малоархангельске около 1,18 гектара. Там допускается создание исключительно некапитальных строений, отмечено в проекте контракта.

Предполагается комплексное благоустройство и озеленение «в целях улучшения возможностей активного, пассивного отдыха и досуга всех групп населения, как в летнее, так и в зимнее время года». Проект должен предусматривать создание трех ключевых зон: транзитно-досуговой, центральной аллеи с галереей Героев, мемориальной зоны — пространства для увековечивания памяти.

Контракт должен быть исполнен до 26 февраля 2025 года, указано в ЕИС “Закупки”.

Отметим, парк Победы примыкает к площади Вревской. После реализации это должно быть общее пространство для отдыха и мероприятий.

ИА “Орелград”