В Орле опасаются сноса сотен гаражей

Они могут помешать ремонту канализационного коллектора.

Об этом в соцсетях рассказал первый зампред облсовета Михаил Вдовин.

По его словам, речь идёт о гаражах, расположенных в кооперативах «Луч» и «Аргонавт».

В первом из них состоят около 200 человек. Ещё в 1978 году землю, где находится «Луч», закрепили за ним именно для размещения временных гаражей.

Как утверждает Вдовин, этой осенью Администрация Орла и управление по Заводскому району разослали письма собственникам с требованием самостоятельно снести гаражи. Затем глава района «потребовал представить данные о владельцах 213 металлических гаражей с целью дальнейшего их сноса».

По словам депутата, похожая ситуация сложилась с ПГК «Аргонавт». Кооператив существует уже около четверти века. Однако администрация отказала ему в продлении договора аренды участка.

При этом Вдовин, уточнив информацию в «Орёлводоканале», выяснил, что в зону ремонта коллектора попадают лишь около 20 гаражей. «Зачем остальные трогать – непонятно», – задаётся вопросом первый зампред регионального парламента.

Также сегодня Михаил Вдовин выехал на место и провёл встречу с участниками кооперативов.

ИА «Орелград»