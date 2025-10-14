В Орле в ООКБ пришли 56 новых сотрудников

В основном, это молодые специалисты.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона, в Орловскую областную клиническую больницу пришли 20 врачей и 36 специалистов среднего звена. Здесь появились новые хирурги, кардиологи, рентгенологи, врачи УЗИ и гинекологи.

В основном, штат учреждения пополнился за счёт выпускников орловских образовательных учреждений, в том числе ОГУ имени Тургенева и медицинского колледжа.

Новые сотрудники уже включились в работу. При этом больница поддерживает их через «Школу молодого специалиста». Здесь они участвуют в мастер-классах и семинарах по современным методикам и подходам.

Известно, что с началом профессионального пути молодых медиков поздравил Алексей Берестов, заместитель губернатора в правительстве нашего региона по социальной политике.

ИА «Орелград»