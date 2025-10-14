В Орловской области в купель вылили отработанное масло

Неоднозначный случай произошёл в Ливенском районе.
О нём сообщает местное «Принт-ТВ». Инцидент произошёл 13 октября, накануне важного православного праздника Покрова Богородицы (который отмечается сегодня).
«Неизвестный залил отработанное масло в купель у часовни Матроны Московской», – указывает СМИ. Объект находится в Ливенском районе в Речицком сельском поселении. Купель построена у святого источника, к которому едут паломники со всего региона.
К счастью, неравнодушные люди оперативно заметили неладное и устранили последствия загрязнения.
«Это уже не первый случай вандализма в районе: ранее были повреждены столбы освещения и ящики для пожертвований», – добавляет источник.
ИА «Орелград»