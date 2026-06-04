Статистика ДТП под Орлом стала тревожной

В Орловском муниципальном округе подвели итоги аварийности за 5 месяцев 2026 года.

Начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Орловский» Александр Саванков озвучил итоги работы ведомства и состояние аварийности на территории округа за январь-май 2026 года. Краткий отчет опубликовала администрация округа на своем официальном сайте. Так, Александр Саванков отметил неутешительную динамику. По его словам, уровень дорожно-транспортного травматизма на территории Орловского муниципального округа вырос по сравнению с прошлым годом.

Согласно озвученным данным за 5 месяцев 2026 года на территории округа было зарегистрировано 278 дорожно-транспортных происшествий. Из них в государственную статистическую отчетность вошли 30 ДТП, в результате которых пять человек погибли и 42 человека получили ранения различной степени тяжести. В целом за отчетный период времени личным составом окружного отделения Госавтоинспекции было выявлено 139 административных правонарушений в области дорожного движения.

Особое внимание Саванков уделил детскому дорожно-транспортному травматизму, отметив, что эта проблема остается острой. Так, за отчетный период с участием несовершеннолетних на территории округа было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три ребенка получили травмы. Для предотвращения подобных фактов сотрудники Госавтоинспекции практически ежедневно проводят профилактические мероприятия.

Одна из них – акция «Самая заметная школа», направленная на «популяризацию использования светоотражающих элементов среди учеников младшего, среднего и старшего звена». «Все больше школ округа набирают высокие проценты по ношению световозвращающих элементов. «Это значит, что наши дети стали заметнее на дороге и ответственнее относятся к Правилам дорожного движения», – подчеркнул Александр Саванков.

Отметил он и то, что на территории округа регулярно проводятся мероприятия по надзору за состоянием улично-дорожной сети, в том числе вблизи образовательных учреждений. Только в этом году по мотивам таких рейдов владельцам автодорог было объявлено 40 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, им было выдано 10 предписаний об устранении нарушений в области безопасности дорожного движения, а в окружную комиссию по безопасности дорожного движения Госавтоинспекция внесла три предложения по усовершенствованию улично-дорожной сети.

ИА “Орелград”