Для Мценска купят антивандальные стелы за 3 миллиона рублей

Городские власти уже проводят тендер для поиска исполнителя.

Управление ЖКХ администрации города Мценска организовало тендер на изготовление и установку информационных стел для города. Начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 3,06 миллиона рублей, средства будут выделены из местного бюджета. Победитель тендера должен будет смонтировать две стелы на границах Мценска, с его южной и северной стороны. Основные виды работ, за которые заплатят из бюджета: разработка дизайна каждой информационной стелы и технического решения по ее монтажу, изготовление и монтаж информационных стел.

«Дизайн стелы выполняется в трехмерном формате (3D) показывающем ясное представление об объемно-пространственном, цвето-фактурном, графическом и стилевом решении внешнего вида, – следует из конкурсной документации. – Подрядчик должен представить в электронном формате на рассмотрение не менее трех вариантов дизайн-проекта в течение двух рабочих дней с даты заключения контракта».

Сами себе чиновники отвели семь рабочих дней на согласование дизайн-проекта. И если у них возникнут замечания, то подрядчик будет обязан их устранить в течение всего одного рабочего дня. Судя по техническому заданию мценских чиновников, конструкция информационной стелы должна быть запроектирована с учетом «нагрузок и других воздействий». Крепление осветительных элементов, например, должно обеспечивать надежное соединение и выдерживать ветровую, снеговую и вибрационную нагрузку.

«В ночное время суток световые элементы не должны вызывать ослепление водителей, – отмечено в техзадании. – Информационная стела должна располагаться таким образом, чтобы не ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения, установленных в границах автомобильной дороги. Конструкция информационной стелы должна иметь габаритные размеры не менее 3250х7000 мм и толщиной не менее 500 мм».

Фасадные элементы должны быть изготовлены из антивандальных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивыми к воздействию климатических условий, имеющие гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость и длительную светостойкость. Конструкция должна быть выполнена на основе металлокаркаса. Ее будет украшать надпись «Мценск», выполненная из объемных световых букв, с лицевой частью из акрилового молочного стекла. Также на стеле будут присутствовать слова: «Первое упоминание», «1146» (год основания Мценска – прим. «Орелград»), «Счастливого пути». Фасад стелы также украсит световой объемный герб Мценска. Подрядчику запретят использовать для изготовления стел бывшие в употреблении материалы.

ИА «Орелград»