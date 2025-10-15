Орел купит гигантских Мороза и Снегурочку за 17 миллионов рублей

15.10.2025 | 7:03 ЖКХ, Новости

Всего городу нужно две фигуры.

https://zakupki.gov.ru/

Открытый конкурс размещен в ЕИС «Закупки» 13 октября. Поставка арт-объектов предполагается в  рамках исполнения муниципальной программы «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2025-2027 годы». Украшения вместе с установкой предварительно оценены в 17,605 млн рублей. Такова начальная цена контракта.

Городу нужны объемные светящиеся фигуры высотой от  9,69 метра до 11,75. Конструкции, расположенные на опорном основании, предполагают еще некий шлейф-шатер из гирлянд. Все должно быть предназначено для использования в уличных условиях.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 29 октября 2025 года.

Напомним, в минувшем году на площади Ленина  устанавливали светящихся оленей и медведей.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU