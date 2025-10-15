Орел купит гигантских Мороза и Снегурочку за 17 миллионов рублей

Всего городу нужно две фигуры.

Открытый конкурс размещен в ЕИС «Закупки» 13 октября. Поставка арт-объектов предполагается в рамках исполнения муниципальной программы «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2025-2027 годы». Украшения вместе с установкой предварительно оценены в 17,605 млн рублей. Такова начальная цена контракта.

Городу нужны объемные светящиеся фигуры высотой от 9,69 метра до 11,75. Конструкции, расположенные на опорном основании, предполагают еще некий шлейф-шатер из гирлянд. Все должно быть предназначено для использования в уличных условиях.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 29 октября 2025 года.

Напомним, в минувшем году на площади Ленина устанавливали светящихся оленей и медведей.

ИА “Орелград”