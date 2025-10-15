Орловцы смогут получать субсидии на лекарства

Вопрос уже обсуждается на законодательном уровне.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели проект внесения изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Обсуждение прошло в рамках внеочередного заседания профильного парламентского комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству. Законопроект устанавливает право на субсидию, если расходы гражданина на перечень жизненно необходимых лекарств превышают 10 процентов его совокупного дохода.

«Право на субсидию имеют граждане, чей среднедушевой доход семьи или личный совокупный доход не превышает трехкратную величину прожиточного минимума в регионе», – пояснили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, отметив, что при рассмотрении данного законопроекта правительство РФ в своем заключении отметило необходимость доработки финансово-экономического обоснования.

Обсуждение инициативы стартовало в Госдуме еще в сентябре текущего года. Выплаты будут предоставлять за счет федерального бюджета, сообщил ранее информационно-правовой портал Гарант.ру. Чтобы получать выплату, нужно будет соответствовать нескольким условиям: расходы на жизненно необходимые лекарства должны превышать 10 процентов совокупного дохода; если среднедушевой доход семьи гражданина или его собственный совокупный доход втрое превышает величину прожиточного минимума в регионе, субсидия не предоставляется.

Для граждан с доходом ниже прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов на лекарства будет уменьшена, так как будет учтено соотношение их дохода к прожиточному минимуму. Размер субсидии составит разницу между фактическими расходами гражданина на жизненно необходимые лекарства и установленным пределом расходов, то есть 10 процентов от дохода или меньше с учетом поправочного коэффициента. Лекарства, на которые планируют выделять субсидии, должны быть приобретены на основании врачебных или фельдшерских назначений.

Тем временем в Орловской области прошел очередной суд оставленного без лекарств льготника против регионального департамента здравоохранения. Как сообщили в пресс-службе Орловского районного суда, в основу иска были положены результаты прокурорской проверки. В ее рамках был выявлен факт не обеспечения местной жительницы лекарственным препаратом, являющимся для нее жизненно важным.

«Суд, оценив полученные доказательства, удовлетворил исковые требования прокурора Орловского района, действующего в интересах гражданки, обязав ответчика незамедлительно обеспечить истца лекарственным препаратом. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано», – сообщила пресс-служба суда.

ИА «Орелград»