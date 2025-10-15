Минфин РФ отметил Орловщину за работу с финансами

Орловская область улучшила свои позиции в национальном рейтинге.

Орловская область улучшила свои показатели в национальном рейтинге по качеству управления финансами и перешла в группу субъектов РФ с надлежащим качеством управления региональными финансами. Об этом со ссылкой на данные регионального департамента финансов сообщила пресс-служба губернатора. Орловщина улучшила свои позиции по результатам мониторинга, проведенного Министерством финансов Российской Федерации за 2024 год.

По его итогам мониторинга в 22 регионах страны была отмечена высокая степень качества управления, в 44 регионах, в число которых вошла Орловская область – надлежащая степень качества управления. В 2024 году методика оценки была доработана с учетом приоритетов бюджетной политики, что усилило требования к регионам. В целом мониторинг оценивает широкий спектр показателей, включая реалистичность планирования бюджета, эффективность мер по оздоровлению финансов, соблюдение обязательств по соглашениям с федеральным центром и своевременность предоставления отчетов.

«Мониторинг, являющийся важным инструментом стимулирования регионов к ответственной бюджетной политике, показал значительный прогресс Орловской области», – подчеркнули в пресс-службе губернатора. Кстати, областные власти тоже внимательно следят за тем, как муниципалитеты тратят деньги. В частности, департамент финансов Орловской области проводит мониторинг исполнения обязательств, возникающих из соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.

Недавно ведомство подвело итоги мониторинга муниципалитетов, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, за первое полугодие 2025 года. Из отчета следует, что по состоянию на 1 июля 2025 года в Орле, Орловском муниципальном округе и Колпнянском районе были превышены плановые показатели нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.

А в пяти муниципальных районах (Глазуновский, Малоархангельский, Новосильский, Троснянский, Шаблыкинский) и в городе Орле на отчетную дату не были исполнены обязательства по отсутствию просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам, а также обеспечения мер социальной поддержки граждан.

ИА «Орелград»