Промышленный комплекс Орловщины продолжает минусовать

Даже обрабатывающие производства снизили свои показатели.

Итог социально-экономического развития Орловской области за январь-август 2025 года обнародовало правительство региона. Согласно представленным данным, индекс промышленного производства области за отчетный период времени составил 94,9 процента, в том числе в обрабатывающих производствах – 96 процентов. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 182,6 миллиарда рублей, или 101,8 процента по отношению к январю-августу 2024 года. В том числе в обрабатывающих производствах – 166,3 миллиарда рублей, или 102,3 процента.

В разрезе отраслей ситуация выглядит следующим образом: в сфере добычи полезных ископаемых индекс промышленного производства по итогам января-августа 2025 года составил 91,7 процента, сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 93,1 процента, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 73 процента. Другие отрасли в расчет индекса не берутся.

Впрочем, областные власти ожидают изменения ситуации к лучшему. Так, по прогнозам правительства региона, индекс промышленного производства по итогам всего 2025 года может составить 100,1 процента, то есть все-таки выйдет в положительную зону. А объем отгруженных товаров собственного производства прогнозируется на уровне 316,3 миллиарда рублей. Если данный показатель будет достигнут, то он превзойдет аналогичный показатель предыдущего года на 6,3 процента.

В 2026-2028 годах индекс промышленного производства в Орловской области предположительно будет расти следующими темпами: в 2026 году он составит 101,3 процента, в 2027 году – 102 процента, в 2028 году – 102,6 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах, предположительно, достигнет к 2028 году 389,6 миллиарда рублей и возрастет относительно ожидаемого уровня 2025 года на 23,2 процента.

«Ключевым инструментом обеспечения условий для опережающего роста в промышленности в среднесрочной перспективе станет реализация инвестиционных проектов по созданию и развитию производства, в том числе на созданных в Орловской области территориях развития, и в первую очередь в отраслях, продукция которых необходима в рамках импортозамещения», – говорится в материалах правительства региона.

ИА «Орелград»