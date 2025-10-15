Треть областного бюджета уйдет муниципалитетам

Областные власти почти определились с объемами межбюджетных трансфертов.

Основные параметры проекта бюджета области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов депутатам Орловского облсовета представил заместитель руководителя регионального департамента финансов Дмитрий Шахов. Доклад прозвучал на заседании парламентского комитета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству, которое провел глава комитета Иван Грачев.

Дмитрий Шахов сообщил, что в 2026 году доходы бюджета региона прогнозируются в объеме 58,2 миллиарда рублей, расходы — в сумме 59,1 миллиарда рублей. При этом 70,2 процента от общего объема доходов, или 40,82 миллиарда рублей, составят налоговые и неналоговые доходы. По словам докладчика, социальная сфера — главный приоритет. Почти 64 процента расходов на 2026 год заложены на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения.

«Иван Грачев акцентировал внимание на снижение на 341 миллион рублей объема межбюджетных трансфертов муниципалитетам, – сообщила пресс-служба регионального парламента. – Общий объем трансфертов муниципальным образованиям на 2026 год запланирован в размере 20,1 миллиарда рублей. Дмитрий Шахов пояснил, что приведенные цифры носят прогнозный характер и соответствуют стандартной практике планирования расходов на отдаленный период. При этом, по его словам, ко второму чтению не предполагается вносить изменений, направленных на сокращение объема межбюджетных трансфертов».

Согласно текущей редакции проекта бюджета, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Орловской области на 2026 год планируется утвердить в сумме 20,117 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 19,69 миллиарда рублей, на 2028 год – в сумме 19,264 миллиарда рублей. Также будет установлен критерий финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения: на 2026 год – 588,72 рубля, на 2027 год – 588,72 рубля, на 2028 год – 588,72 рубля в расчете на одного жителя.

ИА «Орелград»