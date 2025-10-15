Приют для бездомных собак не откроется в Орле в этом году

15.10.2025 | 13:00 ЖКХ, Новости

Необходимые средства могут заложить в бюджет уже будущего года.

Фото: Администрация Орла

Вопрос обсуждался на расширенном заседании профильного комитета областного совета (по аграрной политике, природопользованию и экологии).

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на устранение недостатков и дооборудование помещения необходимо еще около 10 миллионов рублей. Ранее называлась сумма в 10,5 миллиона.

Исполняющий обязанности заместителя мэра города Орла Алексей Степанов рассказал, что в этом году выделить эти средства из муниципального бюджета не удалось. Однако расходы могут включить в городской бюджет будущего года.

При этом в целом по области число отловленных животных увеличивается. В этом году их уже 1250, за весь 2024-й было 1030, а за весь 2023-й — 999.

Напомним, на данный момент приют находится в оперативном управлении «Спецавтобазы».

